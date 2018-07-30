"حمزة" متسائلاً: هل المصالحة مع الإخوان تقترب من التسوية؟!

30 يوليه 2018 - 02:49 م

علق المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس عندما أرجع موضوع المصالحة مع جماعة الإخوان إلى الشعب المصري الذي سيكون له الكلمة في هذا الموضوع، متسائلاً: "هل هذه الإشارة بداية عملية تسوية أو صلح مع الإخوان؟! "

وأضاف حمزة خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ومن الوسيط المتوقع في حالة المصالحة؟!، وهل من الممكن أن يكون أحد السجناء أو سجين خرج وقضى مدة عقوبته؟!".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور ، فقال يوسف حسن :" وانت يا دكتور بعد كل اللي شفته يا ترى تتوقع مين ؟"

واضاف رشدى وصفى " انا كاى شاب مصرى لا اريد الاخوان هيرجعوا للتحالفات القديمة تانى ".

وتابع أسامة قائلا :" المشكلة أن الفساد والجهل دب في كل أوصال الحياة المدنية حتي العائلية وأصبح رمز للتباهي".