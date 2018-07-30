  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر04:09 م
بحث متقدم
وزير الدفاع يتفقد الجنود في سيناء

شاهد.. وزير الدفاع يلعب كرة قدم في سيناء

المهندس ممدوح حمزة

"حمزة" متسائلاً: هل المصالحة مع الإخوان تقترب من التسوية؟!

ارشيف

«الاتصالات» تطالب بزيادة هامش ربح كروت الشحن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن حجاج اليمن والسودان

المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قرار وزاري بتعيين 3 وزراء في مناصب إضافية

صورة الخبر

"حرب المياه" تدق ناقوس الخطر في المنطقة

الملك فيصل والسادات

لقاء نادر بين الملك فيصل والسادات على خط بارليف

"الاسكان" تطرح المرحلة الأولى من شقق متوسطي الدخل

سببان لاشتعال سوق الشقق السكنية والعقارات في مصر

القوات المسلحة

تدريب بحرى مصرى أمريكى مشترك "استجابة النسر2018"

مسلمو الهند

الهند تسحب جنسية 4 ملايين أغلبهم مسلمون

"المركزى" يعيد هيكلة وديعة إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار

مال وأعمال

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 5.1 مليارات دولار على «جوجل»

#

الإمارات تدعم إثيوبيا بـ3 مليارات دولار

#

ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ9ر82 مليار دولار

#

"المالية" : بيع سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو

قرر البنك المركزي المصري إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كان قد حصل عليها عامي 2013 و2015، في إطار دعم قدرته على مواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية التى تفاقمت عقب ثورة 25 يناير، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية وضعف موارد العملة الصعبة وانتقال تداولها للسوق الموازية.

وأشار إلى أن المفاوضات مع الدولة الخليجية، أسفرت عن الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتين: الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزي في يوليو2013 بأجل 5 سنوات (بدون فائدة)، مستحقة فى يوليو الحالى.

واتفق البنك مع دولة الإمارات، على تأجيل سداد هذه الوديعة على شريحتين، مقابل فوائد ترتبط بأجل كل شريحة، الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار يبلغ الأجل الزمني لها 3 سنوات، تسدد منتصف يوليو2021، مقابل عائد سنوي بواقع %3، فيما يبلغ أجل الشريحة الثانية 5 سنوات، حتى يوليو2023، يرتفع العائد عليها إلى %3.5 سنويا، وفقا لـ"المال".

والوديعة الثانية التي خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار – أيضًا – قدمتها الإمارات أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة %2.5 سنويا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020.

وكان محافظ المركزي، طارق عامر، قد أعلن في نوفمبر الماضى عن السعى لتأجيل ودائع لدولتي السعودية والإمارات بقيمة 5.3 مليار دولار، من المفترض سدادها خلال النصف الثانى من 2018، دون ذكر تفاصيل.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. مجندات جيش الاحتلال يرقصن "كيكي"
» المطار يلغى سفر راكبة لإصابتها بأزمة قلبية
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» "المركزى" يعيد هيكلة وديعة إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار
» بالفيديو.. دينا الشربينى ترقص لـ"الهضبة" على مسرح يونانى
» 3 فتيات يقتلن والدهن لاعتدائه عليهن جنسيًا
» بث مباشر.. كلمة الرئيس بمؤتمر الاتصالات
» "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين
» الليلة.. أول ظهور لـ"شوبير" على أون سبورت
» القوات المسلحة تشارك روسيا
» وفد من حماس يزور القاهرة خلال الساعات المقبلة

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:57 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)