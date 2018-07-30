» بث مباشر.. كلمة الرئيس بمؤتمر الاتصالات

مفاجآت مثيرة حول قضية معاشات كبار المسئولين فى الدولة (1)
"حمزة" متسائلاً: هل المصالحة مع الإخوان تقترب من التسوية؟!
«الاتصالات» تطالب بزيادة هامش ربح كروت الشحن
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن حجاج اليمن والسودان
قرار وزاري بتعيين 3 وزراء في مناصب إضافية
"حرب المياه" تدق ناقوس الخطر في المنطقة
لقاء نادر بين الملك فيصل والسادات على خط بارليف
سببان لاشتعال سوق الشقق السكنية والعقارات في مصر
تدريب بحرى مصرى أمريكى مشترك "استجابة النسر2018"
الهند تسحب جنسية 4 ملايين أغلبهم مسلمون
محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السابع للاتصالات.
شاهد البث المباشر..
مغرب
فجر
03:40
شروق
05:15
ظهر
12:06
عصر
15:45
18:57
عشاء
20:27