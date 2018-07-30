"حمزة" ردًا على موقف أردنى ضد إسرائيل: "الوطنية التلقائية"

30 يوليه 2018 - 02:12 م

علق المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" على حادثة تراجع إحدى الشركات الأردنية الخاصة فى مجال المقاولات عن التعامل مع إسرائيل، قائلاً: "إنها الوطنية التلقائية الموضوعية".

وجاء ذلك بعدما رفَضت شركة مقاولات أردنية تدعى "الدويرى"، بيع مواد البناء الخاصة بها بعد أن اكتشفت أن المواد كانت ستُستَخدَم في بناء خط أنابيب يربط بين الأردن وإسرائيل.

ووفق ما جاء فى صحيفة The Independent البريطانية ، قال رئيس الشركة فؤاد الدويري: "استعدنا شحنة الرمال التي بيعت على أساس أنها لمواطن أردني"، وقال مسئول آخر بالشركة، يدعى إياد الدويري: "نحن بصدد استعادة المواد. نرفض العمل مع إسرائيل".