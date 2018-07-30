لقاء نادر بين الملك فيصل والسادات على خط بارليف

30 يوليه 2018 - 02:10 م

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفته بعض الصفحات بأنه من نوادر التاريخ لأنه يحتوي على لقاء تـاريخـي بين الملك فيصـل بن عبد العزيز آل سعود والرئيس المصري الراحل محمد أنور السـادات على خـط بارليف فـي سيناء.

وأشارت إلى أن اللقاء كان علي خلفية انتصـار التحالُف بأكـتوبر منذ عام 1974 أي قبل 44 عام تقريبًا.

شاهد الفيديو..







