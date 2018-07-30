  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر04:11 م
بحث متقدم
محمد طرابيه

مفاجآت مثيرة حول قضية معاشات كبار المسئولين فى الدولة (1)

المهندس ممدوح حمزة

"حمزة" متسائلاً: هل المصالحة مع الإخوان تقترب من التسوية؟!

ارشيف

«الاتصالات» تطالب بزيادة هامش ربح كروت الشحن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن حجاج اليمن والسودان

المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قرار وزاري بتعيين 3 وزراء في مناصب إضافية

صورة الخبر

"حرب المياه" تدق ناقوس الخطر في المنطقة

الملك فيصل والسادات

لقاء نادر بين الملك فيصل والسادات على خط بارليف

"الاسكان" تطرح المرحلة الأولى من شقق متوسطي الدخل

سببان لاشتعال سوق الشقق السكنية والعقارات في مصر

القوات المسلحة

تدريب بحرى مصرى أمريكى مشترك "استجابة النسر2018"

مسلمو الهند

الهند تسحب جنسية 4 ملايين أغلبهم مسلمون

في القليوبية

حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة ببنها

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

السجن 7 سنوات للمطربة بوسي

#

حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات في الشرابية

#

حبس عاطلين 15 يومًا بتهمة سرقات مهمات السكة الحديد بالمنيا

#

تجديد حبس "إمبراطور الترامادول" بالمرج

أمر رئيس نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة مساكن الموالح ببنها ضبط بحوزتهما ربع كيلو حشيش.

وكان المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم ثان بنها قد تلقي معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار فى المخدرات وترويجها على الشباب بالمنطقة .

وتم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وهما "م م" 22 سنة، و"أ ب" 21 سنة، عاطلان، وبحوزتهما ربع كيلو حشيش أثناء قيامهما بترويجها فى منطقة مساكن الموالح ببنها.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. وزير الدفاع يلعب كرة قدم في سيناء
» بالفيديو.. مجندات جيش الاحتلال يرقصن "كيكي"
» المطار يلغى سفر راكبة لإصابتها بأزمة قلبية
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» "المركزى" يعيد هيكلة وديعة إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار
» بالفيديو.. دينا الشربينى ترقص لـ"الهضبة" على مسرح يونانى
» 3 فتيات يقتلن والدهن لاعتدائه عليهن جنسيًا
» بث مباشر.. كلمة الرئيس بمؤتمر الاتصالات
» "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين
» الليلة.. أول ظهور لـ"شوبير" على أون سبورت
» القوات المسلحة تشارك روسيا

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:57 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)