تعرف على المواليد ممن لهم حق الإضافة فى التموين

30 يوليه 2018 - 01:47 م

أكد عربى أحمد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية للاستفادة من الدعم، يوم الأربعاء المقبل، ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، على مستوى محافظة القليوبية .

وقال وكيل الوزارة، إن المواليد الجدد الذين يتم إضافتهم على البطاقات، هم مواليد من 1/1/2006 حتى 31/12/2015.

وأضاف وكيل التموين فى تصريح أنه تم تجهيز 68 مكتبا على مستوى 9 مراكز بمحافظة القليوبية، وذلك لاستقبال المواطنين، موضحا أنه يتم إضافة بحد أقصى 3 أطفال، ويتم تسليم الاستمارة للمواطن لإضافة المواليد مقابل دفع رسوم 50 قرشا، أما عن استمارات الفصل الاجتماعى لعمل بطاقة تموينية جديدة يتم تسليمها مجانًا.

وأشار وكيل التموين إلى أن جميع المكاتب جاهزة لاستقبال المواطنين، حيث يتم تسليم الأوراق للموظفين باليد، ويتم الإضافة لاحقا.