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علامة: سميرغانم زارع الضحكة فى قلوب العرب

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علامة وغانم
راغب علامة وسمير غانم

وكالات : حنان حمدتو

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أشاد المطرب اللبناني راغب علامة، بالفنان المصري سمير غانم، مشيرًا إلى أنه يمتلك مسيرة فنية كبيرة من الفن الكوميدي.

ونشر علامة صورة تجمعه بالفنان الكوميدي، وذلك خلال إحياء علامة لحفلة فنية خاصة بالساحل الشمالي وصادفه مشاركة سمير غانم في تلك الأمسية الغنائية.

وعلق علامة على الصور قائلاً: "خلال إحيائي لحفل خاص في العلمين، الساحل الشمالي، فرحت بلقاء صديقي الفنّان الكبير الممثل المصري سمير غانم، صاحب الروح الطيبة وزارع الضحكة في قلوب ملايين العرب بمسيرته الفنية الرائعة".

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