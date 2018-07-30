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محافظ القليوبية: 113 ألف تقدموا للفحص من فيروس سى

قبلي وبحري

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

علي إسماعيل

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من

فيروس

سي

الف

113

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن حملة القضاء على فيروس “سى 2020 ” والتى بدأت في 6 مراكز وهى شبين القناطر وبنها وقليوب والخانكة ومدينة شبرا الخيمة والخصوص فقد بلغ عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سي حوالي 113 ألف وتم تسليم العلاج للحالات التى تحتاج لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية قد وجه بتخصيص 10 مراكز رعاية صحية أولية لعمل تحليل فيروس سى وقياس السكر والضغط وكتله الجسم وذلك كالآتى:

1- المركز الطبى العام بإدارة بنها الصحية

2- المركز الطبى العام بإدارة طوخ الصحية

3- المركز الطبى العام بإدارة كفر شكر الصحية

4- مركز عرب جهينة الطبى بإدارة شبين القناطر الصحية

5- المركز الطبى العام بإدارة القناطر الخيرية

6- مركز عثمان الطبى بإدارة حى غرب شبرا الخيمة الصحية

7- - مركز حجازى الطبى بإدارة حى غرب شبرا الخيمة الصحية 

8- مركز بهتيم ثانى الطبى بإدارة حى شى شرق شبرا الخيمة الصحية

9- المركز الطبى بالخصوص  بإدارة الخانكة الصحية

10- مركز طبى المستقبل بإدارة العبور الصحية

وأضيف أنه تم إجراء جميع أعمال التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير كل المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطني المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.

وقد أمر المحافظ مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنويه لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة

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