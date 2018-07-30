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محافظ القليوبية يشارك فى فعاليات مؤتمر اللامركزية في مصر

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شارك اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، في فعاليات المؤتمر الثانى رفيع المستوى "اللامركزية في مصر الإطار العام والخطط المستقبلية" الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالقاهرة بمشاركة عدد من الخبراء من الدول التي طبقت نموذج اللامركزية ومن بينها تونس والأردن, وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة وجنوب سيناء والبحيرة والغربية وقنا وسوهاج ودمياط وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن السلك الدبلوماسى العربى والأجنبى.

وأكد عشماوي أن هذا المؤتمر يأتي فى إطار جهود الحكومة للإسراع بالتنمية المحلية وتطبيق اللامركزية والاستفادة بأهم التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال, ومبادرة وزارة التنمية المحلية بتبني إستراتيجية بناء الجسور لنقل أفضل تجارب الدول وهو ما تم في المؤتمر الأول الذى عقد فى مارس 2018 للتعرف على تجارب بعض دول الاتحاد الأوروبي هولندا وفرنسا.

وأضاف المحافظ، أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على الخبرات الإقليمية وتجاربها فى هذا الشأن والدروس المستفادة، مشيرًا إلى أنه تم خلال المؤتمر عرض التجارب التونسية والأردنية فى مجال اللامركزية, ومناقشة تحقيق اللامركزية فى مصر من خلال رؤية 2030, ومناقشة تطبيق معايير الحوكمة, والمشاركة الشعبية فى عملية التنمية.




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