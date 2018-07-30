بالفيديو.. وقت زمني محدد لكل مسئول في مؤتمر الشباب

30 يوليه 2018 - 12:42 م

كشف الإعلامي رامي رضوان، أسباب مقاطعته للمسئولين أثناء حديثهم في جلسات مؤتمر الشباب السادس الذي عقد على مدار اليومين الماضيين بجامعة القاهرة.

وقال رضوان خلال برنامجه "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الإثنين، إن هذه الجلسات يكون محدد لها فترة زمنية معينة، ويكون متفقًا مع كل ضيوف المنصة على وقت زمني محدد لكل متحدث.

وأشار رضوان إلى أن مدير الجلسة يحافظ على هذه المدة ويحث كل المتحدثين على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة له، لأن مدير الجلسة لو سمح بتجاوز مدة كل متحدث لطالت الفترة الزمنية للجلسة.

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