أهالي القليوبية ضحايا الثعابين وتجاهل المحافظ

"متى يتحرك المسئولون وقد انتشرت الثعابين.. لماذا لم يهتم المحافظ بأرواح الأبرياء".. هكذا بدأ المواطنون حديثهم لـ"المصريون" تعبيرًا عن غضبهم واستيائهم من تجاهل محافظ القليوبية والمسئولين لاستغاثتهم عقب ظهور ثعابين وأفاعي في قريتي كفر الجزار وميت العطار التابعتين لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، وسط حالة من اللامبالاة والتقاعس من المسئولين بالمحافظة والزراعة والري.

وقال الحاج محمد عبد النبي، فلاح، من قرية كفر الجزار، إن المسئولين تجاهلوا استغاثتهم بعد ظهور الثعابين التي هاجمت أحد الأهالي وأحد عمال مزلقان السكة الحديد، ما يدل على اللامبالاة التي نعيشها في القليوبية والتي لا يتحرك فيها المسئولون إلاا بعد وقوع الكارثة كما حدث في المنوفية، وفي قرية منية السعيد بمركز المحمودية بالبحيرة والتي هاجمتها الثعابين والأفاعي وتسببت في مقتل وإصابة 5 أشخاص، قائلا: الوقاية خير من العلاج، لكن إحنا عندنا العكس ثمن الوقاية أغلى من العلاج.

وتتفق معه الحاجة نبوية عبد الرحمن من سكان القرية، قائلة إن المسئولين في القليوبية لا يتحركون إلا بعد فوات الأوان وكأن حياة المواطنين أقل بكثير من تكلفة القضاء علي هذه الثعابين.

وأضافت نبوية، أن المسئولين بمديرية الصحة يكتفون بالجلوس في مكاتبهم وفي المستشفيات في انتظار أبناءنا المصابين بلدغ الثعابين ومن يصل منهم حي يتم علاجه ومن يمت قبل أن يصل يبقي وفر تكلفة العلاج، ويبقي خير وبركة ليهم، في إشارة سخرية منها للأوضاع السيئة والتجاهل الذي يعانون منه من قبل المسئولين، قائلة إن الثعابين تتحدانا وأصبحت منتشرة بشكل كبير وتحتل القرية.

واتهم الأهالي محافظ القليوبية ووزير الزراعة، ومدير الطب البيطري، ووكلاء وزارات الزراعة، والصحة، والبيئة بالإهمال والتقاعس والتقصير في أداء مهامهم لمواجهة انتشار الثعابين وعدم التحرك لمواجهة هذه الزواحف قبل أن تحدث كارثة وإصابة المواطنين بلدغ الثعابين.