الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن حجاج اليمن والسودان

30 يوليه 2018 - 12:36 م

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني، والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل وذلك بإشراف من وزارة الشئون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة.

وفيما يلي نص الأمر الملكي:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم باستضافة (1500) حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني ، والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1439هـ ، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

أعلن ذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، وقال : إن صدور هذا الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ يأتي امتداداً لأعماله الجليلة ، ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين بعامة وذوي الشهداء بخاصة ، وتقديراً للتضحيات البطولية التي قدمها الشهداء الأبرار ــ رحمهم الله ــ في الدفاع عن حياض الدين ، وأرض اليمن الشقيق وكرامة وعزة أهله.

ورفع معاليه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على هذه المكرمة التي تجسد الرعاية والعناية المستمرة من القيادة الرشيدة لأشقائهم بجمهورية اليمن ؛ تقديراً ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه من تسلط المليشيات الحوثية المجرمة المدعومة من إيران ، كما تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة إلى جانب أشقائها في دول التحالف العربي لنصرة الشرعية في اليمن الشقيق .

وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يدي المؤسس الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ إلى هذا العهد المبارك ، عهد سلمان الحزم والعزم ــ حفظه الله ــ وهي تمد يديها لإخوانها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وتسعى لجمع الشمل العربي والإسلامي ، ونصرة وإغاثة الملهوف ، وتعميق أواصر الأخوة والمحبة بين الأشقاء، مشيراً إلى أن هذه المكرمة هي جود وعطاء من هذه البلاد المباركة ، وقيادتها الرشيدة .

وجدد آل الشيخ التأكيد على أن قراري "عاصفة الحزم" ، و"إعادة الأمل" كانا قرارين صائبين، ويأتيان امتداداً لمواقف المملكة ، ودورها القيادي والريادي في تحقيق الوحدة والتضامن للأمتين العربية والإسلامية، وتلبية لنداء النصرة في الوقوف مع القيادة الشرعية لليمن في حفظ أمنه ، ووحدة أراضيه من شر الطامعين والعابثين.

وأوضح معالي الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة على أن الوزارة ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج الاستضافة ستعمل ــ بمشيئة الله تعالى ــ على مدار الساعة لاستكمال الإجراءات كافة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى لتنفيذ الأمر الكريم بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين من هذه الاستضافة ، وبما يوفر للمستضافين وسائل الراحة والطمأنينة ؛ ليؤدي المستضافون مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ، سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده لكل خير ورشاد ، ويديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها ، وأن يحفظ اليمن الشقيق وشعبه من كيد الحوثيين وشرورهم ، ويديم عليهم الأمن والاستقرار .

// انتهى //