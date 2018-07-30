المصيلحى: تحديث صكوك الأضاحى بصفة دائمة

30 يوليه 2018 - 12:29 م

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن نجاح منظومة صكوك الأضاحى تشير إلى التعاون والتكاتف بين جميع الجهات، لافتًا إلى أن نظام الصكوك منضبط، حيث يتم تحديث قوائم الأكثر احتياجًا لضمان إيصالها للمستحقين، مشيرًا إلى أن الأضاحى تأتى من مراعى مفتوحة من دولة السودان وبالتالي تكون نسبة الدهون أقل.

وأضاف على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية بشأن توفير وزارة التموين للحوم الأضاحى، أن المرحلة الأولى من البروتوكول تتضمن 250 طنًا من اللحوم وأتوقع زيادة الإقبال.