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بالتفاصيل.. طرح سندات بـ3 مليارات جنيه اليوم

مال وأعمال

البنك المركزي المصري
ارشيفية

محمد الخرو

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قرر البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة بـ3 مليارات جنيه وذلك نيابة عن وزارة المالية، وتتم هذه السندات على مرحلتين الأولى بقيمة 1.250 مليار جنيه لأجل 10 سنوات، والثانية بقيمة 1.750 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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