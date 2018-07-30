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شرب اللبن في المنام زيادة في الرزق

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عبد الحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى جالسا مع أمي المتوفاة وهي تضحك معي، وكنت جائعاً ورزقني الله بـلبن فشربت منه حتى ارتوى عطشي وجوعي. فما التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خير ما يرى الإنسان من الأموات والديه أحدهما أو كلاهما ورؤيا الأم خير لك وتفريج كرب وزوال هم.

ورؤيا الأم المتوفاة وهى تضحك دليل على حسن مستقرها عند الله لقوله تعالى : ( وُجُوه يَوْمئِذٍ مُسْفِرَة * ضَاحِكَة مُسْتَبْشِرَة ) عبس : 38 : 39.

وجلوس الوالدة معك وهى تضحك راحة لها وبشرى لك بزيادة رزقك ومالك لأن الجوع قد يكون قلة مال وسوف تأخذ بالأسباب فى طلب الرزق وتحرص على ذلك وشبعك هو توفيق فى ذلك وزيادة رزقك، والجوع قد يدل على الذنب والمعصية والتقصير فى الطاعة ولكن شربك اللبن هو توبة ورجوع إلى الله.

وأرجو أن تتخير الأصدقاء لأن الجوع أحيانًا يؤول بصحبة من لا خير فيه. وإن كنت مهموما فالجوع هم والشبع زواله. وكونك شربت اللبن وشبعت وارتويت فاللبن فطرة و لو كنت مقصرًا فى طاعة الله فشرب اللبن حسن طاعة وزيادة دين وتوبة من ذنب وقربة إلى الله وتحصيل علم، واللبن أيضاً رزق و مال. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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