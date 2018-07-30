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باسم يوسف لإحدى متابعاته: دى قلة أدب ووقاحة

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باسم يوسف
باسم

وكالات : حنان حمدتو

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استنكر الإعلامي المصري، باسم يوسف، هجوم إحدى متابعاته على صورة قام بنشرها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تجمع بينه وبين أبنائه، والتي سخرت من شكل أبنائه فى  الصورة.

ورد يوسف عبر تعليق على صورته على سخرية إحدى متابعاته قائلا: "دي قلة أدب ووقاحة".

ونشر يوسف على “انستجرام”، صورة لأبنائه مهنئًا ابنه الأصغر آدم بذكرى يوم ميلاده الأول، عندما تفاجأ بسخرية إحدى المتابعات من شكل أبنائه، قائلة: “والله أنت قمر يا دكتور مش عارفة جايب الأشكال دي منين، أنا بمزح متزعلش أرجوك"، بينما رد باسم يوسف عليها قائلاً: "ده مش هزار، دي قلة أدب ووقاحة مش حاجة لطيفة إن الواحد يهزر في الحاجات دي".

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