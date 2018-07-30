» انهيار جزئي لمبنى سكني في الإسكندرية

30 يوليه 2018 - 11:56 ص

شهدت منطقة كرموز غرب مدينة الإسكندرية، انهيارا جزئيا لمبنى مكون من 6 طوابق، وأصيب بائع وابنه.

وردت معلومات لمدير أمن الإسكندرية من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بسقوط جزء من عقار بمنطقة كرموز دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ، وتبين بعد الفحص أن العقار مساحته 80 مترًا مربعًا "بناء قديم وأسقف خرسانية "مكون من 6 طوابق بكل طابق شقة "مأهول بالسكان"، وسقوط سقف حجرة الطابق الثانى حتى سطح الأرض، وأسفر الحادث عن إصابة قاطن الشقة "بائع" ونجله يبلغ من العمر سنة باشتباه بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وتم نقل الأب لمستشفى الجمهورية العام، والطفل للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.