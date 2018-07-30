  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:45 م
بحث متقدم
حبس مستريح الدقى لاستيلائه على 7 ملايين جنيه

أغرب قضية نصب بالدقهلية تعرف عليها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمر ملكي بشأن حجاج اليمن والسودان

البنك المركزي المصري

بالتفاصيل.. طرح سندات بـ3 مليارات جنيه اليوم

كيف تحمي الـ"واتس اب" من الـ"فيس بوك"؟

"واتس آب" يوجه تحذيرًا لمستخدميه عن خدعة قاتلة

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: مساعدات الخليج أنقذت مصر من الشلل

مترو الانفاق

انتحارشاب أسفل عربات المترو بـ "عرابى"

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: في هذه الحالة سأقتل

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري بوادي النطرون

سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى التونسى

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتحدى مسئولى «الجبلاية»

الإبراشي: مساعدات الخليج أنقذت مصر من الشلل

آخر الأخبار

الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. يجمع من مواطنين 5 ملايين جنيه بالنصب

#

الإبراشى : "خرجنا بفضيحة"

#

انفعال سيد علي بعد خروج المنتخب: عاملي صلاح بطل وسايب الباقي؟

#

غضب بدوائر سياسية من فضيحة المنتخب .. و قرارات نارية للتصحيح

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب  قائلا: "الرئيس قدم  كشف حساب للشعب عما حدث خلال السنوات السابقة، لافتًا إلى أن "السيسي" أكد أن مساعدات دول الخليج بعد إعلان 3/7 أنقذت مصر من الإصابة بالشلل التام في جميع المجالات.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أن "السيسي" أكد استطاعت  مصر في  التغلب على مشكلة نقص الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، وأصبح لديها فائض سيتم تصديره للخارج.

ولفت إلى أن "السيسي" تحدث على أنه لن يرفع أسعار السكة الحديد إلا بعد تطويرها بشكل حقيقي، وقدوم الجرارات والعربات الجديدة.

واستضافت جامعة القاهرة المؤتمر الوطني السادس للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور 3 آلاف مدعو من شباب الجامعات، والأحزاب السياسية، وأوائل الثانوية العامة، والدبلومات الفنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القوات المسلحة تشارك روسيا
» شرب اللبن في المنام زيادة في الرزق
» تعليق ناري لـ "شهيرة"حول علاقة عمرو دياب والشربيني
» انهيار جزئي لمبنى سكني في الإسكندرية
» ألبوم جديد لـ "ذكرى" بعد 15 سنة على مقتلها
» "صلاح" يتوسط "ميسي وبوجبا" في إعلان ملابس رياضية
» تعرف على كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة
» "نصير" عن راقصات الكيكي: "عاوزين قطم رقبتهم"
» سرقة نادي شهير بالإسكندرية
» بروتوكول تعاون بين "التموين" و"الأوقاف"
» "جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)