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الهند تسحب الجنسية من 4 ملايين أغلبهم مسلمون

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وكالات- محمد الخرو

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الهند

الجنسية

المواطنين

السلطات الهندية

أسقطت السلطات الهندية اليوم الإثنين الجنسية عن 4 ملايين شخص بولاية آسام "جنوب شرق" البلاد ما أثار مخاوف من عمليات ترحيل مواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية.

وقال المدير العام للسجلات: "إنه يوم تاريخي لآسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين". وأضاف أن الذين لم تشملهم القائمة "لديهم فرصة كبيرة" للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية، وفقًا لـ "أ ف ب".

من جانبها قالت وكالة رويترز للأنباء إن الهند تقوم بتطبيق برنامج لاختبار المواطنة في ولاية آسام، حيث من المقرر أن تنشر السلطات الهندية اليوم الاثنين السجل الوطني للمواطنين في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة وتشتهر بمزارع الشاي وحقول النفط.

وقال سانتانو بهارالي المستشار القانوني لرئيس وزراء الولاية من حزب بهاراتيا جاناتا: "السجل الوطني للمواطنين في غاية الأهمية لإشعار أهل آسام بالحماية".

وأضاف: "هو انتصار معنوي. فقد أصر الآساميون العرقيون دائمًا على وجود الأجانب وهذا سيثبت ذلك".

ويتعين على كل سكان الولاية تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس 1971 وذلك لإثبات أنهم مواطنون هنود.

وكان مئات الآلاف قد فروا من بنجلاديش إلى الهند خلال حرب الاستقلال عن باكستان التي ساندتها الهند في أوائل السبعينيات.

واستقر معظمهم في ولاية آسام التي يبلغ طول حدودها مع بنغلادش نحو 270 كيلومترًا.

وفي أعقاب انتقادات من جانب جماعات حقوقية عن استهداف المسلمين في آسام قال وزير الداخلية راجناث سينج إن العمل يجري بأسلوب حيادي وشفاف في السجل الوطني للمواطنين.

وأكد سينج من جديد أن من لا يجدون أسماءهم في القائمة يمكنهم تقديم اعتراضات وطعون وقال إن السلطات لن تزج بهم في مراكز اعتقال.

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