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معيط: منظومة التأمين الصحى ستكلف الدولة 18 مليار جنيه

الحياة السياسية

وزير المالية محمد معيط
معيط

وكالات : حنان حمدتو

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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستكلف الدولة 18 مليار جنيه، لافتًا إلى أن تنظيم الرعاية الصحية يساعد فى تقليل معدلات الفقر فى المجتمع، كما أن الأوضاع تحتاج وقتًا وبنية تحتية وموارد بشرية مؤهلة تضم جميع المصريين فى منظومة التأمين الصحي.

وأضاف وزير المالية خلال مشاركته بالمؤتمر الدوري السادس للشباب بجامعة القاهرة، أن مصر بدأت التفكير في عمل تغطية صحية شاملة عام 2015، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي هو الذي سيمكننا من الإنفاق على خدمات المواطنين من الصحة والتعليم وغيرهما.

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