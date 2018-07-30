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إحالة نائب مدير مستشفى نويبع المركزي وطبيب للمحاكمة

قضايا وحوادث

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

شيماء السيد

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أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من نائب مدير مستشفى نويبع المركزي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، وطبيب مقيم طوارئ بمستشفى نويبع المركزي سابقًا وحاليًا أخصائي طوارئ بمستشفى الأحرار بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية بالطور قد تلقت بلاغ الإدارة القانونية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء بشأن وفاة أحد المرضى والذى دخل مستشفى نويبع المركزى وكان يعاني من غيبوبة ولكن رفض المستشفى استقباله وأثناء نقله إلى مستشفى جنوب سيناء التخصصي رفضت المستشفى استقباله وتم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وتوفي نتيجة لعدم إسعافه.

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