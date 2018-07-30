سعر خيالى لسيارة الملكة "إليزابيث"

30 يوليه 2018 - 10:51 ص

بلغ سعر سيارة الملكة البريطانية إليزابيث 2 مليون جنيه إسترليني، وتم طرحها الآن في مزاد علني للبيع، وهى من طراز "رولز رويس".

وأوضحت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية في تقرير لها أن السيارة "رولز رويس فانتوم فور ستايت لاندوليت 1950"، هى واحدة من 18 سيارة مصنوعة من قبل "ذي رويالز" على مدى 40 عامًا، مطروحة في مزاد للبيع بمليوني جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة عن السعر الذي بيعت به سيارة قديمة من طراز "رولز رويس" مملوكة للملكة إليزابيث ومماثلة لتلك التي استخدمتها ميجان ماركل زوجة الأمير هاري في يوم زفافها.

وتابعت الصحيفة: "لقد شوهدت الملكة ودوق أدنبرة أثناء سفرهما في السيارة الفخمة عدة مرات منذ الخمسينيات، بينما تم استخدامها في العديد من الرحلات الملكية في الخارج".

وتابعت الصحيفة: "سيتم بيع هذه السيارة كجزء من مجموعة "رولز رويس" المكونة من 8 قطع، والتي تعرض للبيع في دار بونهامز للمزادات".

ونوهت بأنه من المقرر أن يقام معرض "جودوود ريفيلد سيل" في 8 سبتمبر، مشيرة إلى أنه سيشمل قطعًا مستخدمة من قبل العديد من أفراد العائلة المالكة.