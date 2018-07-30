  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:45 م
بحث متقدم
حبس مستريح الدقى لاستيلائه على 7 ملايين جنيه

أغرب قضية نصب بالدقهلية تعرف عليها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمر ملكي بشأن حجاج اليمن والسودان

البنك المركزي المصري

بالتفاصيل.. طرح سندات بـ3 مليارات جنيه اليوم

كيف تحمي الـ"واتس اب" من الـ"فيس بوك"؟

"واتس آب" يوجه تحذيرًا لمستخدميه عن خدعة قاتلة

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: مساعدات الخليج أنقذت مصر من الشلل

مترو الانفاق

انتحارشاب أسفل عربات المترو بـ "عرابى"

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: في هذه الحالة سأقتل

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري بوادي النطرون

سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى التونسى

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتحدى مسئولى «الجبلاية»

سعر خيالى لسيارة الملكة "إليزابيث"

الصفحة الأخيرة

الملكة اليزابيث تستعد لتحقيق رقم قياسي
الملكة اليزابيث

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالصور.. ملكة بريطانيا تستقبل شيخ الأزهر

#

أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا

#

مفاجأة.. تصديقًا لـ«جمعة»: ملكة بريطانيا من أحفاد النبي

#

"إيكونوميست" تفجر مفاجأة كبرى عن نسب الملكة إليزابيث

اليزابيث

مزاد علني

الأمير هارى

ذي رويالز

بلغ سعر سيارة الملكة البريطانية إليزابيث 2 مليون جنيه إسترليني، وتم طرحها الآن في مزاد علني للبيع، وهى من طراز "رولز رويس".

وأوضحت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية في تقرير لها أن السيارة "رولز رويس فانتوم فور ستايت لاندوليت 1950"، هى واحدة من 18 سيارة مصنوعة من قبل "ذي رويالز" على مدى 40 عامًا، مطروحة في مزاد للبيع بمليوني جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة عن السعر الذي بيعت به سيارة قديمة من طراز "رولز رويس" مملوكة للملكة إليزابيث ومماثلة لتلك التي استخدمتها ميجان ماركل زوجة الأمير هاري في يوم زفافها.

وتابعت الصحيفة: "لقد شوهدت الملكة ودوق أدنبرة أثناء سفرهما في السيارة الفخمة عدة مرات منذ الخمسينيات، بينما تم استخدامها في العديد من الرحلات الملكية في الخارج".

وتابعت الصحيفة: "سيتم بيع هذه السيارة كجزء من مجموعة "رولز رويس" المكونة من 8 قطع، والتي تعرض للبيع في دار بونهامز للمزادات".

ونوهت بأنه من المقرر أن يقام معرض "جودوود ريفيلد سيل" في 8 سبتمبر، مشيرة إلى أنه سيشمل قطعًا مستخدمة من قبل العديد من أفراد العائلة المالكة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القوات المسلحة تشارك روسيا
» شرب اللبن في المنام زيادة في الرزق
» تعليق ناري لـ "شهيرة"حول علاقة عمرو دياب والشربيني
» انهيار جزئي لمبنى سكني في الإسكندرية
» ألبوم جديد لـ "ذكرى" بعد 15 سنة على مقتلها
» "صلاح" يتوسط "ميسي وبوجبا" في إعلان ملابس رياضية
» تعرف على كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة
» "نصير" عن راقصات الكيكي: "عاوزين قطم رقبتهم"
» سرقة نادي شهير بالإسكندرية
» بروتوكول تعاون بين "التموين" و"الأوقاف"
» "جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)