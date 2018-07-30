حوافز للمواطنين مقابل خسارة الوزن الزائد

30 يوليه 2018 - 10:40 ص

أصدت وزارة الصحة الكورية الجنوبية قرارًا بدفع حافز للمواطنين مقابل خسارة الوزن الزائد وذلك من قبيل الاشتراكات في الأندية الرياضية المختلفة.

وتسعى السلطات كوريا الجنوبية إلى فرض قيود على المواد الإعلامية التي تشجع ثقافة الاستهلاك، وتحفز على تناول الطعام بصورة غير صحية في بعض الأوقات الحساسة من النهار.

وبحسب موقع "شوزن إلبو" الكوري الجنوبي، فإن وزارة الصحة والرعاية في البلاد أكدت أنها ستقدم حوافز من قبيل اشتراكات النوادي الرياضية لأجل تشجيع الناس على خسارة الوزن الزائد.

وتعد السمنة من العوامل المسببة لأمراض فتاكة مثل السرطان والقلب، وتقول حكومات عدة في دول متقدمة إنها تتكبد فاتورة صحية باهظة جراء زيادة الوزن لدى مواطنيها.

وبموجب الإجراءات، سيتم منع إعلانات الطعام بعد الحادية عشرة ليلا، كما سيمنع أيضًا إعلان الأطعمة الدسمة بين الخامسة والسابعة مساء، أي حين يكون جمهور التليفزيون من الأطفال الصغار.

وابتداء من نوفمبر المقبل، سيغطي التأمين الصحي في كوريا الجنوبية العمليات الجراحية الخاصة بالتنحيف، سواء تعلق الأمر بعملية المجازة المعدية، أو بتكميم المعدة، وتحويل مجراها.