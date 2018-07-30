  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:45 م
بحث متقدم
حبس مستريح الدقى لاستيلائه على 7 ملايين جنيه

أغرب قضية نصب بالدقهلية تعرف عليها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمر ملكي بشأن حجاج اليمن والسودان

البنك المركزي المصري

بالتفاصيل.. طرح سندات بـ3 مليارات جنيه اليوم

كيف تحمي الـ"واتس اب" من الـ"فيس بوك"؟

"واتس آب" يوجه تحذيرًا لمستخدميه عن خدعة قاتلة

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: مساعدات الخليج أنقذت مصر من الشلل

مترو الانفاق

انتحارشاب أسفل عربات المترو بـ "عرابى"

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: في هذه الحالة سأقتل

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري بوادي النطرون

سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى التونسى

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتحدى مسئولى «الجبلاية»

لتوفير صكوك الأضاحى

بروتوكول تعاون بين "التموين" و"الأوقاف"

الحياة السياسية

جمعة و مصيلحى
جمعة و مصيلحى

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

وزير الأوقاف يحدد قيمة صك الأضحية

#

كاتبة توجه سؤال محرج لـ"سلفى" على الهواء

#

وزير التموين:شنطة رمضان بدون«لحمة»

#

الأسواني: إعلام "الإخوان" و"السيساوية" يتفقان فى هذا الأمر

وزارة التموين

علي مصيلحي

أضاحي

وزارة الوقاف

مخنار جمعة

عقدت كل من وزارتى الأوقاف والتموين، مؤتمرا صحفيا، صباح اليوم بديوان وزارة الأوقاف، من أجل التوقيع على بروتوكول تعاون لتوفير صكوك للأضاحي فى عيد الأضحى  المقبل، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويقضى بروتوكول التعاون بين الوزارتين بتوريد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين 250 طن لحوم أضاحى كدفعة أولى بعد ذبحها في الوقت الشرعي للأضحية بإشراف مشترك لوزارتي التموين والأوقاف.

كما يقضى البروتوكول بإعداد لحوم الأضاحى ونقلها إلى المحافظات بمعرفة وزارة التموين وتوزيعها من خلال الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظين لاختيار الأسر الأشد فقرًا والمحتاجين بالمحافظات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القوات المسلحة تشارك روسيا
» شرب اللبن في المنام زيادة في الرزق
» تعليق ناري لـ "شهيرة"حول علاقة عمرو دياب والشربيني
» انهيار جزئي لمبنى سكني في الإسكندرية
» ألبوم جديد لـ "ذكرى" بعد 15 سنة على مقتلها
» "صلاح" يتوسط "ميسي وبوجبا" في إعلان ملابس رياضية
» تعرف على كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة
» "نصير" عن راقصات الكيكي: "عاوزين قطم رقبتهم"
» سرقة نادي شهير بالإسكندرية
» بروتوكول تعاون بين "التموين" و"الأوقاف"
» "جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)