"واتس آب" يوجه تحذيرًا لمستخدميه عن خدعة قاتلة

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متابعات- محمد الخرو

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واتس أب

رسائل

البيانات الشخصية

الخدعة

وجه تطبيق "واتس آب" رسائل تحذيرية لمستخدميه، من خدعة يمكن من خلالها سرقة بياناتهم الشخصية والبنكية والتي وصفها بـ"الخدعة والحيلة الجديدة القاتلة".

وأشار إلى أن الخدعة الجديدة، يمكنها أن تتسبب في سرقة البيانات الشخصية والبنكية لكل مستخدمي "واتس آب"، الذين ستنطلي عليهم تلك الخدعة.

وتأتي هذه الخدعة في صورة رسالة ترويجية جديدة بحصول المستخدم لحساب "واتس آب" على قسائم من أحد المقاهي العالمية الشهيرة بصورة مجانية، وفقًا لـ"صنداي إكسبريس" البريطاني.

ولكن لحصول مستخدم "واتس آب"، ينبغي عليه أن يملأ قسيمة بها بياناته الشخصية، والتي من خلالها يدخل "الهاكرز" لاختراق حساباته الشخصية والبنكية.

وقال المتحدث باسم "كوستا كوفي": "عزيزي العميل، علمنا بعملية الاحتيال، التي تتحدث عن وجود قسائم مجانية عبر واتس آب للاحتفال بعيد ميلادنا الخمسين، لكنه أمر مزيف وتلك عملية احتيال لم نقدم أي عروض بمثل تلك الطريقة".

ورغم إجراءات "واتس آب" العديدة لإيقاف الرسائل المزيفة عبر خدمته، إلا أنه فشل في إيقاف انتشار تلك الرسالة المزيفة، التي راح ضحيتها الآلاف من المستخدمين، بحسب الصحيفة البريطانية

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