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نظم معلوماتية جديدة بالرقابة الإدارية لتسهيل سداد الضرائب

مال وأعمال

عرفان
عرفان

وكالات : حنان حمدتو

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الضرائب

هيئة الرقابة الإدارية

الوزير محمد عرفان

ممولين

قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم في انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، لافتًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية.

وقال "عرفان"، فى كلمته بالأمس ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، إن الحكومة تهتم برضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تفعيل المنظومة ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب، موضحًا أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية متغيرة بين لحظة وأخرى، لافتًا إلى أن موازنة الدولة 2018 – 2019، بها 998 مليار جنيه موارد ، كما  يوجد 94 ألف ملف ضريبى، وتم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه، وتم تفريغ 60 ألف ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف.


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