بالفيديو.. عاصفة رملية تغطي مدينة كاملة

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متابعات- محمد الخرو
حجبت عاصفة رملية في مدينة جولمو الصينية الرؤية لتقل إلى حوالي 100 متر فقط ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة.
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