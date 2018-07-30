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قائد طائرة يُحدث كارثة بأحد المطارات الأمريكية

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طائرة تهبط فجأة
طائرة تهبط فجأة

وكالات : حنان حمدتو

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مدينة غولمو الصينية

شهد مطار أوهير بولاية شيكاغو الأمريكية، حدث وصفه من الخبراء بأنه كارثى، إذ أن قائد طائرة شحن صينية من طراز "بوينغ 747" حاول تفادى أمرا ما بمغامرة خطيرة، بعدما حاول الهبوط اعتياديًا للطائرة.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،  أن الهبوط لم يكن على المدرج المخصص، بل على العُشب المجاورة، وعندما أدرك الطيار الخطأ صعد بالطائرة مجددا إلى السماء، في مغامرة كبيرة، رغم أن الرؤية لم تتجاوز 3 أميال بسبب الأمطار.

وظلت الطائرة محلقة في الجو لمدة 20 دقيقة، قبل أن تجري هبوطا ناجحا، وخلال التحليق قال الطيار لبرج المراقبة: "أخطأنا طريقنا واستدرنا بسبب عدم وضوح الرؤية" الناجم عن الأمطار والغيوم.

وأبلغت طائرة أخرى كانت رابضة على المدرج أن الممر أصيب بأضرار، نتيجة الهبوط الخاطئ، وسارعت إدارة المطار إلى إغلاقه لمدة 50 دقيقة، أزيلت فيها البقايا التي خلفتها الطائرة الصينية.

شاهد الفيديو من هنا ..

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