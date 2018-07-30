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قائمة بأسماء 8000 معتقل في سجون سوريا

عرب وعالم

معتقلات
معتقلات

وكالات : حنان حمدتو

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سوريا

دمشق

معتقلين

انتهاكات

كشف هادى العبد الله، الصحفى السورى، عن قائمة جديدة أكد أنها لأسماء 8 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب فى سجون سوريا.

ونشر الصحفى أسماء المعتقلين، والتى وفقًا لجريدة "أخبار  سوريا"، كانوا متوزعين على كل المحافظات السورية الأربعة عشرة، ومزودة بالتواريخ التي تم فيها الإعلان عن وفاتهم عند أو أثناء اعتقالهم، إما عبر تعذيبهم حتى الموت، أو إعدامهم خارج نطاق القانون.

وللائحة التي تم الحصول عليها بالتعاون مع "مركز توثيق الانتهاكات في سوريا"، شملت 7953 اسمًا لضحايا من مختلف الأعمار، بينهم 125 طفلاً، و63 أنثى، تم قتلهم  في المعتقلات إما فور اعتقالهم، وإما بعد تعذيبهم جسديًا ونفسيًا.

ووفق مركز توثيق الانتهاكات، اللائحة الكبيرة ضمت عددًا غير قليل من الضحايا الذين يتحدرون من نفس العائلة وتربط بينهم علاقات قرابة مختلفة (أب وابنه أو أبناؤه، إخوة...)، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 3 إخوة من عائلة "خريبة" في زاكية بريف دمشق. 3 ضحايا من عائلة "شمدين كومي"، هم أب وطفلته وطفله، من كرم الشامي بحمص. أخوان من عائلة "عساكر" في دمر (قرب دمشق). 5 ضحايا من عائلة "الظاهر" (فلسطينيون) من عرطوز في ريف دمشق. 3 إخوة من عائلة "الهيمد" من الصنمين في ريف درعا. أخوان من عائلة "الحمود" من أبديتا بريف إدلب. 3 إخوة أطفال من عائلة "الصيادي" من حلفايا بريف حماة. 4 إخوة من عائلة "المصري" مع أبوهم، من بلدة "اللطامنة" بريف حماة. 5 ضحايا من عائلة "عفلق" من مضايا بريف دمشق. 3 من عائلة "الشماط" من سرغايا بريف دمشق... والقائمة تطول.

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