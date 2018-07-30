  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:48 م
بحث متقدم
حبس مستريح الدقى لاستيلائه على 7 ملايين جنيه

أغرب قضية نصب بالدقهلية تعرف عليها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن حجاج اليمن والسودان

البنك المركزي المصري

بالتفاصيل.. طرح سندات بـ3 مليارات جنيه اليوم

كيف تحمي الـ"واتس اب" من الـ"فيس بوك"؟

"واتس آب" يوجه تحذيرًا لمستخدميه عن خدعة قاتلة

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: مساعدات الخليج أنقذت مصر من الشلل

مترو الانفاق

انتحارشاب أسفل عربات المترو بـ "عرابى"

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: في هذه الحالة سأقتل

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري بوادي النطرون

سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى التونسى

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتحدى مسئولى «الجبلاية»

والحماية المدنية تحاول السيطرة..

حريق بجوار مصنع كتان بالغربية

قضايا وحوادث

حريق كنيسة
ارشيفية

محمد عبد الناصر- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

حريق هائل فى مصنع بويات في الإسكندرية

#

اندلاع حريق هائل بمصنع أدوية بأكتوبر

#

حريق هائل داخل مصنع للكيماويات بوادى النطرون

#

8 سيارات للسيطرة على حريق هائل بمصنع السكر

اشتعلت النيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بجوار مصنع كتان في قرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للمحافظة إلي موقع الحادث للسيطرة على النيران.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من يفيد بنشوب حريق بجوار مصنع كتان، وتم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية لإخماده.

وفى السياق ذاته نفت مديرية أمن الغربية وجود حريق داخل المصنع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القوات المسلحة تشارك روسيا
» شرب اللبن في المنام زيادة في الرزق
» تعليق ناري لـ "شهيرة"حول علاقة عمرو دياب والشربيني
» انهيار جزئي لمبنى سكني في الإسكندرية
» ألبوم جديد لـ "ذكرى" بعد 15 سنة على مقتلها
» "صلاح" يتوسط "ميسي وبوجبا" في إعلان ملابس رياضية
» تعرف على كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة
» "نصير" عن راقصات الكيكي: "عاوزين قطم رقبتهم"
» سرقة نادي شهير بالإسكندرية
» بروتوكول تعاون بين "التموين" و"الأوقاف"
» "جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)