حريق بجوار مصنع كتان بالغربية

30 يوليه 2018 - 09:37 ص

اشتعلت النيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بجوار مصنع كتان في قرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للمحافظة إلي موقع الحادث للسيطرة على النيران.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من يفيد بنشوب حريق بجوار مصنع كتان، وتم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية لإخماده.

وفى السياق ذاته نفت مديرية أمن الغربية وجود حريق داخل المصنع.