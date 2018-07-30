  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:48 م
بحث متقدم
حبس مستريح الدقى لاستيلائه على 7 ملايين جنيه

أغرب قضية نصب بالدقهلية تعرف عليها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن حجاج اليمن والسودان

البنك المركزي المصري

بالتفاصيل.. طرح سندات بـ3 مليارات جنيه اليوم

كيف تحمي الـ"واتس اب" من الـ"فيس بوك"؟

"واتس آب" يوجه تحذيرًا لمستخدميه عن خدعة قاتلة

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: مساعدات الخليج أنقذت مصر من الشلل

مترو الانفاق

انتحارشاب أسفل عربات المترو بـ "عرابى"

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: في هذه الحالة سأقتل

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري بوادي النطرون

سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى التونسى

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتحدى مسئولى «الجبلاية»

طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 35 درجة

آخر الأخبار

طقس
طقس

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 35 درجة

#

طقس اليوم حار والعظمى تسجل 35 درجة

#

طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 35 درجة

#

طقس اليوم متقلب والعظمى تسجل 35 درجة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 30 يوليو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حارا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على الشمالية وجنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات، وهي:

- القاهرة:

العظمى 35- والصغرى 25.

- الإسكندرية:

العظمى 31- والصغرى 25.

- بورسعيد:

العظمى 31،- والصغرى 25.

- الإسماعيلية:

العظمى 35- والصغرى 26.

- الفيوم:

العظمى 35- والصغرى 25.

- المنيا:

العظمى 36- والصغرى 24.

- أسيوط:

العظمى 38- والصغرى 24.

- أسوان:

العظمى 41- والصغرى 27.

- الأقصر:

العظمى 41- والصغرى 26.

- رأس سدر:

العظمى 36- والصغرى 25.

- الغردقة:

العظمى 38- والصغرى 28.

- شرم الشيخ:

العظمى 37- والصغرى 28.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القوات المسلحة تشارك روسيا
» شرب اللبن في المنام زيادة في الرزق
» تعليق ناري لـ "شهيرة"حول علاقة عمرو دياب والشربيني
» انهيار جزئي لمبنى سكني في الإسكندرية
» ألبوم جديد لـ "ذكرى" بعد 15 سنة على مقتلها
» "صلاح" يتوسط "ميسي وبوجبا" في إعلان ملابس رياضية
» تعرف على كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة
» "نصير" عن راقصات الكيكي: "عاوزين قطم رقبتهم"
» سرقة نادي شهير بالإسكندرية
» بروتوكول تعاون بين "التموين" و"الأوقاف"
» "جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)