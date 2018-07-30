  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
حبس مستريح الدقى لاستيلائه على 7 ملايين جنيه

أغرب قضية نصب بالدقهلية تعرف عليها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن حجاج اليمن والسودان

البنك المركزي المصري

بالتفاصيل.. طرح سندات بـ3 مليارات جنيه اليوم

كيف تحمي الـ"واتس اب" من الـ"فيس بوك"؟

"واتس آب" يوجه تحذيرًا لمستخدميه عن خدعة قاتلة

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: مساعدات الخليج أنقذت مصر من الشلل

مترو الانفاق

انتحارشاب أسفل عربات المترو بـ "عرابى"

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: في هذه الحالة سأقتل

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري بوادي النطرون

سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى التونسى

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتحدى مسئولى «الجبلاية»

السعودية تستضيف نهائي السوبر العالمي لبطولة محمد علي كلاي

الرياضة

كلاي
كلاي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وفاة نجم الزمالك بعد هزيمة المنتخب أمام السعودية

#

بالفيديو.. «صلاح» يتقدم للمنتخب أمام السعودية

#

رسالة ليفربول لـ«صلاح» قبل مباراة مصر والسعودية

#

ترامب يبحث العفو عن محمد علي كلاي من هذه التهمة

السعودية

محمد على كلاى

كشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن استضافة المملكة لنهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة بمدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز بجدة .

وسيجمع اللقاء المرتقب بين الملاكمين البريطانيين جورج جروفز، وكالم سميث لفئة الوزن المتوسط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي استضافة النهائي الكبير بعد توقيع رئيس مجلس الإدارة تركي آل الشيخ مع شركة "كوموسا" المنظمة للبطولة، ضمن حزمة من الاتفاقيات التي وقعها في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي، تستضيف بموجبها المملكة نهائي السوبر العالمي للملاكمة.

وقال رئيس شركة كوموسا كال ساويرلاند أن النزال بين الملاكمين جروفز وسميث سيكون قوياً ومثيراً، لما يملكانه من قوة ومهارات جعلتهما طرفين لهذا النهائي، وأعتقد أن الجميع سيحظى بمتابعة ممتعة لهذا اللقاء.

وكان طرفا النهائي قد وصلا لهذه المواجهة الحاسمة بعد أن خاضا عدة نزالات في يوليو العام الماضي في "درافت جالا" بموناكو الفرنسية.

ووصل جورج جروفز بعد تغلبه على مواطنيه جيمي كوكس، وكريس يوبانك في ربع النهائي ونصف النهائي على التوالي، فيما تأهل البريطاني الآخر كالم سميث بعد تغلبه على السويدي إيريك سكوقلند، والهولندي نيكي هولزكين في الأدوار ذاتها.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة نجحت في تنظيم وإقامة العديد من المنافسات الرياضية المختلفة في الفترة الماضية، مثل بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي، وبطولة المملكة للبلوت، وبطولة الرياضات الإلكترونية، ومنافسات أعظم رويال رامبل WWE، والمهرجان العالمي لرياضات المغامرة، والبطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القوات المسلحة تشارك روسيا
» شرب اللبن في المنام زيادة في الرزق
» تعليق ناري لـ "شهيرة"حول علاقة عمرو دياب والشربيني
» انهيار جزئي لمبنى سكني في الإسكندرية
» ألبوم جديد لـ "ذكرى" بعد 15 سنة على مقتلها
» "صلاح" يتوسط "ميسي وبوجبا" في إعلان ملابس رياضية
» تعرف على كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة
» "نصير" عن راقصات الكيكي: "عاوزين قطم رقبتهم"
» سرقة نادي شهير بالإسكندرية
» بروتوكول تعاون بين "التموين" و"الأوقاف"
» "جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)