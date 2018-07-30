» للنساء فقط: إذا كنتي تعملين 9 ساعات يوميًا فستصابين بـ"السكري"

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داء السكري
داء السكري

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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عمل المراة

داء السكري

حذرت دراسة كندية حديثة من خطورة العمل لدوام طويل على المرأة ، مؤكدة أن النساء اللواتي يعملن بدوام 9 ساعات يوميًا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري على المدى الطويل .

وقد أجريت الدراسة على مدى 12 عاماً، وبلغ عدد المشاركين فيها 7065 شخصاً لا تقل أعمارهم عن 35 عاماً ولم يكن أي منهم مصابا بالسكري.

فيما خلصت الدراسة إلى أن 8 في المئة من #النساء أصبن بالسكري، وأصيب 12 في المئة من الرجال بالسكري، لكن #ساعات_العمل لم تؤثر على إصابة الرجال، أما النساء اللاتي يعملن لأكثر من 45 ساعة فقد كن عرضة بـ63% للإصابة مقارنة باللاتي يعملن بين 35 و45 ساعة أسبوعياً.

وأكد الباحثون في دورية لأبحاث السكري أن العمل لعدد أكبر من الساعات، إضافة إلى الأعباء المنزلية، قد يجعل النساء أكثر عرضة للتوتر المزمن والالتهابات والتغييرات الهرمونية، ما يؤدي إلى #الإصابة_بالسكري.

فيما أشار دانيال لاكلاند، الباحث في جامعة ساوث كارولاينا الطبية، إلى التفكير في جعل فترات العمل أقصر، والحرص على أخذ أكثر من استراحة لممارسة التمارين الرياضية، والقيام بأنشطة كثيرة خارج إطار العمل.

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