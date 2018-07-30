  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر08:37 ص
بحث متقدم
صلاح

رعب في "ليفربول" بسبب ما حدث بين صلاح و ماني

جثث المصريين

بالصور والبطاقات .. العثور على جثث 3 مصريين بصحراء ليبيا

العاصمة الإدارية

تعرف على الأسعار الجديدة للأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة

صلاح

ما المكان الذي أصر صلاح أن يذهب إليه قبل مغادرة أمريكا؟

محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي

الأهلي يتفاوض مع صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي

توفير مساكن بديلة لأصحاب عقارات إمبابة المنهارة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار العقارات

ترامب

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل لقاء "سري" بترامب

الإبراشي

هذا ما قاله "الإبراشي" عن كلمة الرئيس بمؤتمر الشباب

ماكينة

معلومة خطيرة عن آلات الدفع الجديدة المنتشرة

«السيسي»

الرئيس يرمي بكرة المصالحة في ملعب الشعب.. فهل يقبل؟

روماني حاول ركوب قطر أسوان .. فنزل تحت العجلات ومات

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قطار يدهس سيارة ملاكي على القضبان

#

اكتشاف بقايا معبد روماني بأسوان

#

انطلاق فعاليات «جامعة الطفل» بجامعة أسوان

#

إقامة مؤتمر طب المناطق الحارة بأسوان

وفاة شاب أسفل عجلات القطار

توفي شاب في الحال عقب محاولته ركوب قطار القاهرة - أسوان أثناء تواجده بطهطا" وذلك بعد أن اختلت قدمه فجأة مما جعله ينزل أسفل القطار.

تلقى قسم شرطة طهطا بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد طهطا بسقوط شخص أسفل قطار بالمحطة، فانتقل ضباط مركز إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أنه أثناء محاولة روماني ناجح فخري معوض ( 24 سنة - طالب) يقيم بقرية الصفيحة، استقلال القطار رقم 832 مميز "القاهرة – أسوان" عقب تحركه، اختل توازنه وسقط أسفله، ما أدى لوفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1871 إداري القسم لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سيميوني يبرر تسريباته المسيئة لـ"ميسي"
» جدل بسبب ميت عاد إلى الحياة فجأة بلبنان
» 5 نصائح يوجهها لك معالج نفسي شهير لتغير حياتك كُليًا
» أسرار جديدة حول مقتل الحسناء اللبنانية بدبي
» ممثلة شهيرة تضع مولودًا في سن الـ54 وسط ذهول العالم
» للنساء فقط: إذا كنتي تعملين 9 ساعات يوميًا فستصابين بـ"السكري"
» روماني حاول ركوب قطر أسوان .. فنزل تحت العجلات ومات
» اكتشاف مذهل أشبه بالمعجزة لمرضى التهاب الكبد
» رفض ليبي لضم واحة «الجغبوب» لمصر
» شاهد.. حادث مروع لرجل بسبب رقصة "كيكي"
» ديدان صغيرة تعود للحياة بعد 42 ألف عام

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)