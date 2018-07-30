الأهلي يتفاوض مع صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي

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محمد فضل

كارتيرون

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي عبدالله ياسين .

وقال الشاطر في برنامجه "إكسترا تايم" إن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تواصل مع "ياسين" وناديه لمعرفة الطلبات الخاصة بهما ، مؤكدًا أن "ياسين" يلعب في فريق "الرديف" بباريس سان جيرمان ويشارك من حين لآخر في مباريات الفريق الأول .

وأشار "الشاطر" أن باتريس كارتيرون - المدير الفني للأهلي - طلب من لجنة الكرة التعاقد مع هذا اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة حيث أنه يلعب في مركز الجناح وصانع الألعاب".

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