الأهلي يتفاوض مع صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي عبدالله ياسين .
وقال الشاطر في برنامجه "إكسترا تايم" إن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تواصل مع "ياسين" وناديه لمعرفة الطلبات الخاصة بهما ، مؤكدًا أن "ياسين" يلعب في فريق "الرديف" بباريس سان جيرمان ويشارك من حين لآخر في مباريات الفريق الأول .
وأشار "الشاطر" أن باتريس كارتيرون - المدير الفني للأهلي - طلب من لجنة الكرة التعاقد مع هذا اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة حيث أنه يلعب في مركز الجناح وصانع الألعاب".
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