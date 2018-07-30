خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار العقارات

وأضاف الخبير الاقتصادي أن "انخفاض الطلب على السلع والعقارات في مصر أحد أسباب التضخم الحالي، وارتفاع قيمة تحصيل الضرائب نهاية العام ليس مؤشرًا على حركة السوق في مصر، وكذلك العقارات، التي يتم إنشاؤها حاليًا ووصلت أسعارها لأرقام خيالية، فلا يوجد عليها طلب، وهو ما سيؤدي لانهيار أسعارها فجأة".