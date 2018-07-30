"التعليم": النظام الجديد سيطبق على جميع المدارس

أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هيئة الأبنية التعليمية تشيد مدارس جديدة لاستيعاب كثافة الطلاب في 4 محافظات. وأوضح خيري خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، يوم الأحد، أن نظام التعليم الجديد لا يعتمد على الامتحانات بشكل أساسي بل على قياس مدى فهم واستيعاب الطالب.
وأضاف "خيري" أنه لن يكون هناك امتحانات في نظام التعليم الجديد من كي جي 1 وحتى الصف السادس الابتدائي، مشيرا إلى أن نظام التعليم الجديد سيطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة عدا الدولية.