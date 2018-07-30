المصري يجتاز نهضة بركان المغربي بهدف

30 يوليه 2018 - 02:00 ص

اجتاز المصري البورسعيدي، الأحد، ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).



وجاء هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 53 عن طريق إسلام عيسى.



وكان يونياو دو سونجو بطل موزمبيق قد تعادل في وقت سابق اليوم مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، يتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن نهضة بركان، فيما جاء الهلال السوداني ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا يونياو دو سونجو برصيد نقطتين.

