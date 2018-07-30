موجة الحر تتسبب بتغيير أوقات العمل

30 يوليه 2018 - 01:57 ص

أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، تغيير أوقات العمل في الإدارات الحكومية، بمحافظات جنوبي البلاد؛ وذلك بسبب موجة حر تضرب المنطقة.



جاء ذلك في قرار مشترك بين وزارة العمل وإدارة الوظيفة العامة (تتبع رئاسة الوزراء)، واطّلعت عليه الأناضول.



وسيصبح توقيت الدوام من الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، بعد أن كان يبدأ عند الثامنة وينتهي عند الرابعة.



وأرجع القرار ذلك إلى "الحرارة الشديدة التي تشهدها مناطق الجنوب، وأثرها على ظروف العمل".



ومنذ مطلع يوليو/تموز الجاري، تشهد عدة محافظات جزائرية، خاصة الجنوبية منها، موجة حر غير مسبوقة فاقت 40 درجة، وفق الديوان المحلي للرصد الجوي الذي حذّر منها.



ووفق القرار، فإن 10 محافظات جنوبي البلاد ستشهد تغييرا في مواعيد العمل، منذ بداية أغسطس/آب وحتى نهايته.



والمحافظات هي: "أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، وغرداية".



ويبدو أن القرار يأتي استجابة لمطالب ناشطين من الجنوب، دعوا خلالها السلطات لاتخاذ "إجراءات استثنائية" بهذا الشأن.



ووصلت المطالب الشعبية حد إعلان المنطقة "منكوبة" مع تعطيل الدوام بشكل كامل، بحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

