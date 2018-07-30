أول تصريح رئيس السكة الحديد الجديد

30 يوليه 2018 - 12:43 ص

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، استعدادات الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أنه سيتم التيسير على المواطنين في الحصول على تذاكر القطارات.



وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم سيد على، إلى أنه يمكن للمسافرين الحجز عن طريق الإنترنت، وهناك خدمة جديدة سيتم إطلاقها خلال عيد الأضحى المبارك وهى الحجز عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول.



وذكر أن السكة الحديد لم يحدث لها تطوير منذ فترات طويلة، والبنية الأساسية ووحدات الجر وعربات القطارات كان بها بعض القصور، وهذه سبب تكرار حوادث القطارات.



وأوضح أن هناك خطة تطوير شاملة للبنية الأساسية وأسطوال قطارات السكة الحديد، وسوف يشعر المواطن البسيط بالتغيير وتحسن الخدمة في السكة الحديد.

