» «الشناوي»: لم أقصد إهانة رئيس الزمالك

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أحمد الشناوي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك

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مرتضى منصور

الشناوى

نفى أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق بيراميدز، تجاوزه فى حق رئيس نادى الزمالك أو الجهاز الفنى واللاعبين والجماهير.

وكتب «الشناوى» عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلا: «لم أقصد التجريح أو إهانة أي شخص وليس من طبعي التجاوز في حق الآخرين وخصوصًا رئيس نادي الزمالك وجهازه ولاعبيه وجماهيره وشكرًا».

كان وكيل عمر جابر قد نشر تغريدة بها عبارة مسيئة ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وإشادة بأحمد الشناوى حارس الفريق الأبيض المنتقل لبيراميدز ورد الأخير على تلك التغريدة بعبارات شكر، لينتشر العديد من الأمور الخاصة بهجوم الشناوى على رئيس الزمالك وهو ما وضحه الحارس فى التغريدة التى نشرها منذ قليل.


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