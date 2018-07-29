» حقيقة اقتراب ظهور الشمس من مغربها

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ناسا

الشمس

يوم القيامة

الشائعات

مع تكرار ظاهرة خسوف القمر، وكسوف الشمس خلال السنوات الأخيرة، تتردد شائعات عن اقتراب شروق الشمس من مغربها، والتي تعد من علامات الساعة الكبرى عند المسلمين، الأمر الذي تثير حالة من القلق والمخاوف في نفوس الكثيرين، خاصة أن تلك الأنباء التي تلقى رواجًا واسعًا تدعم هذا الزعم باستشهادات واستنتاجات علمية منسوبة إلى وكالة الفضاء والعلوم الأمريكية "ناسا".

وأصل هذه الشائعة، مقطع فيديو نشرته قناة دبي العربية يشير إلى إعلان "ناسا" اقتراب شروق الشمس من مغربها، بسبب ما أسمته انقلاب الحقل المغناطيسي للأرض.

ويقوم المجال المغناطيسي للكرة الأرضية بحماية الكائنات الحية من أشعة الشمس الحارقة والأشعة الكونية، وبتلاشي هذا المجال ستتمكن هذه الأشعة من اختراق المجال الجوي للأرض مؤدية إلى إبادة جماعية لجميع الكائنات الحية المتواجدة على وجه الأرض.

https://www.youtube.com/watch?v=usp4hECBbPA

وجاء في مقطع الفيديو: "حذرت ناسا سكان كوكب الأرض من انقلاب الحقل المغناطيسي، ولا يستطيع التحمل ولم يعد قويًا مثلما كان خلال آلاف السنوات السابقة، الأمر الذي يؤدي إلى شروق الشمس من المغرب واختفاء التكنولوجيا التي يعرفها العالم"، محذرة من أنه "بدأت تقل قوته بنسبة 5% كل عشر سنوات".

وأصل هذه الشائعة، خبر صادر عن وكالة "ناسا" بخصوص ظاهرة حدثت في عام 2004، حينما مر كوكب الزهرة من أمام الشمس وإمكانية رؤية تلك الظاهرة من على كوكب الأرض.

وذكرت أن "حدث عبور كوكب الزهرة من أمام الشمس كان مرئيًا لنحو 75 في المائة من سكان الأرض، وأن هذا الحدث قد انتهى عندما أشرقت الشمس على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية".

ومن هنا انتشرت الشائعة، إذ تم تحريف شروق الشمس على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية "sun rises in the west coast of north America " إلى شروق الشمس من غرب أمريكا.

ويمكن الرجوع إلى وكالة "ناسا" عبر موقعها الرسمي على الإنترنت للتأكد من صدقية ذلك، حيث لا يوجد أي تقرير جديد يفيد باقتراب شروق الشمس من مغربها.

ويحدث الشروق والغروب نتيجة دوران الأرض حول نفسها، وبالتالي تحدث عملية الشروق والغروب بالتوالي علي كافة مناطق كوكب الأرض.

أما عن سبب دوران الأرض حول نفسها، فهكذا خلقها الله سبحانه وتعالي، فالأصل في الكون منذ أن خلقه الله هو الحركة الدائمة لا السكون، حيث تدور الكواكب حول نفسها وتدور حول النجوم والنجوم تدور في المجرات والمجرات تبحر في الكون.

وتخضع حركة كوكب الأرض لعدد من القوانين وبسبب عدم وجود قوى مضادة لحركة الكوكب، فالأرض مستمرة في الحركة حول نفسها إلى ما شاء الله، فمن المثبت علميًا أن دوران كوكب الأرض في نفس الاتجاه منذ ما يقرب من 4 مليارات سنه لم يتوقف.

 


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