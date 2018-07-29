«السيسي»: هذا هو موقفنا من «صفقة القرن»

29 يوليه 2018 - 08:47 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني في قضيته، لافتًا إلى أن "صفقة القرن" تعد "تعبير إعلامي وليس سياسي".

وردًا على سؤال بشأن "صفقة القرن"، قال السيسي خلال كلمته في اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة،: "موقفنا واضح. نحن مع كل ما خرج من قرارات بواسطة الأمم المتحدة (بشأن القضية الفلسطينية)".

وأوضح السيسي أن "مصر مع دولة فلسطينية على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".

وقال: "لا نستطيع أن نقبل ما لا يقبله الفلسطينيون والسلطة، فالقضية قضية الشعب ونحن داعمين لهما".

وفي سياق متصل، لفت السيسي إلى أن "مصر تسعى إلى تخفيف معاناة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة".

وقال "خلال الشهرين الماضيين وحتى الآن كنا حريصين على فتح معبر رفح للتخفيف عن أهالي القطاع".

وخاطب السيسي الرأي العام الإسرائيلي: "لدينا فرصة للسلام الحقيقي، والحل لن يكون خصمًا على أمنك واستقرارك.. لن نفرض على أحد حلاً بالإذعان".

و"صفقة القرن" هي التسمية المتداولة إعلاميًا لمساعي واشنطن إنهاء القضية الفلسطينية، وتتضمن، بحسب تسريبات، إنشاء دولة في قطاع غزة، وتوكيل الأردن بإدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع منح تل أبيب الحق في ضم المستوطنات والطرق الواصلة بينها ومناطق أخرى، تشكل بمجموعها جل أراضي الضفة.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، منذ أبريل 2014؛ إثر رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون.

وبشأن المصالحة الفلسطينية، أشار السيسي إلى أن "مصر تعمل على ذلك لتكون هناك قيادة موحدة للقضية".

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.

ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" من جهة وحركة "فتح" والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة، فيما تقدمت القاهرة، مؤخرًا، برؤية للمصالحة الفلسطينية.