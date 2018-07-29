  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:24 م
بحث متقدم
«السيسي»

الرئيس يرمي بكرة المصالحة في ملعب الشعب.. فهل يقبل؟

جنازة مدير سد النهضة

شاهد.. ماذا حدث في جنازة مدير «سد النهضة»

واحة جغبوب

رفض ليبي لضم واحة «الجغبوب» لمصر

جامعة الأزهر

«الكتاب الموحد» يثير الجدل داخل جامعة الأزهر

الطبيب المتهم

تفاصيل جديدة حول إيقاع «عنتيل الأطباء» بضحاياه

أرشيفية

شهادات تخرُّج الإسلاميين من السجون

قطار

قطارات مصر.. "الراكب مفقود والخارج مولود"

سد النهضة

صحيفة إسرائيلية تتساءل: من قتل مدير سد النهضة؟

الرئيس السيسي

السيسي:«أنتم ترقصوا كيكي.. واحنا نزود البنزين»

الشمس تشرق من الغرب

حقيقة اقتراب ظهور الشمس من مغربها

«البيئة»: لا يوجد ثعابين سوى «الأرقم» و«أبو السيور» و«الدفان»

قبلي وبحري

صورة الثعابين
صورة الثعابين

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

بهذه الكلمات غازل خالد سليم الفنانة نيللى

#

وزيرة الصحة.. منطق الإصلاح ومنطق القربان

#

أبو هاشم : "حسين ومنير وندا".. قرامطة العصر

#

فوائد سحرية لن تصدقها عن الريحان

ألقصير خالية ثعابين.

سامة

بعد كثرة شكاوى أهالى مدينة القصير من وجود ثعابين بعدد من المناطق المتفرقة بالمدينة تثير قلقهم وخوف الأطفال، وجه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر لقطاع محميات البحر الأحمر باتخاذ اللازم.

واتجهت لجنة مكونة من خبراء التنوع البيولوجى بوزارة البيئة بالتعاون مع قطاع محميات البحر الأحمر، لعمل مسح شامل لمدينة القصير مؤكدين عدم العثور على أى أنواع من الثعابين السامة أو الخطرة.

وأكدت اللجنة أيضًا، العثور على عدة أنواع من الثعبان هي: ثعبان الأرقم وثعبان يسمى أبو السيور وسحلية من نوع الدفان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب مدير قطاع محميات البحر الأحمر، أنه فور تلقيه التوجيهات من المحافظ تم التحرك فورًا كما هو المعتاد فى أى شكوى خاصة بأى مكان بالمحافظة وتمت الاستعانة بخبراء متخصصين فى التنوع البيولوجى والتوجه لمدينة القصير ومسح المناطق بناء على مشاهدة الأهالى وأسفر المسح عن عدم وجود أى من أنواع الثعابين الخطرة والسامة التى تهدد حياة الأهالى كما تم جمع كل الأنواع التى تم العثور عليها، لافتًا إلى أن المدينة آمنة تمامًا.








تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري ونهضة بركان
» حقيقة اقتراب ظهور الشمس من مغربها
» «الشناوي»: لم أقصد إهانة رئيس الزمالك
» «البيئة»: لا يوجد ثعابين سوى «الأرقم» و«أبو السيور» و«الدفان»
» حركة تنقلات في وزارة الداخلية خلال ساعات
» تحقيقات موسعة حول مقتل أسقف كبير في ظروف غامضة
» بالصور.. تغيير اسم نجوم المستقبل وشعاره
» «علي جمعة» لمتصلة: «بلغي عن زوجك البوليس»
» «بيومي»: اتحاد الكرة خدع الجماهير بـ«الفنكوش»
» ترحيل مني المذبوح لسجن النساء
» «أردوغان» يتصل بـ«عهد التميمي»

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)