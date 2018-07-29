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مذيع يحرض سجناء الإخوان على الهروب من السجون

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المذيع إسلام عقل
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دعا إسلام عقل المذيع بقناة «وطن» التابعة للإخوان والتي تبث من تركيا، مسجوني الجماعة داخل مصر بالهروب منها وعمل شغب داخل السجون.

واعتبر «عقل» أن الأحكام القضائية التي حصل عليها الإخوان داخل السجون «غير عادلة» ولذلك عليهم أن يحدثوا الشغب ويهربوا منها حتى لا تنفذ فيهم الأحكام وخاصة أحكام الإعدام.

وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :«هوا احنا معترفين بأحكامهم و بالتالي شايفينها أحكام عادلة فنتقبلها حتى لو زعلانين !! ولا أحكام ظالمة جائرة من قضاة (    ) فنقول لإخواتنا في السجون اهربوا منها و فكروا ازاي تقلبوا الدنيا جوة السجون و ملعون دي أحكام على اللي بيصدروها !!».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت أمس السبت أوراق 75 متهمًا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام رابعة لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة عام 2013. وقررت المحكمة النطق بالحكم في الثامن من سبتمبر.

وحوكم في القضية 739 متهمًا بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.

ومن بين من أحيلت أوراقهم حضوريًا للمفتي القياديان البارزان في جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي والوزير في حكومة مرسي أسامة ياسين وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي.


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