  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:24 م
بحث متقدم
«السيسي»

الرئيس يرمي بكرة المصالحة في ملعب الشعب.. فهل يقبل؟

جنازة مدير سد النهضة

شاهد.. ماذا حدث في جنازة مدير «سد النهضة»

واحة جغبوب

رفض ليبي لضم واحة «الجغبوب» لمصر

جامعة الأزهر

«الكتاب الموحد» يثير الجدل داخل جامعة الأزهر

الطبيب المتهم

تفاصيل جديدة حول إيقاع «عنتيل الأطباء» بضحاياه

أرشيفية

شهادات تخرُّج الإسلاميين من السجون

قطار

قطارات مصر.. "الراكب مفقود والخارج مولود"

سد النهضة

صحيفة إسرائيلية تتساءل: من قتل مدير سد النهضة؟

الرئيس السيسي

السيسي:«أنتم ترقصوا كيكي.. واحنا نزود البنزين»

الشمس تشرق من الغرب

حقيقة اقتراب ظهور الشمس من مغربها

«بيومي»: اتحاد الكرة خدع الجماهير بـ«الفنكوش»

الرياضة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"الجبلاية" تصطدم مجددًا مع الأهلى والزمالك

#

«الحالة الجنائية» شرط حضور الجماهير مباريات الدوري

#

"كاف" يصدم مسئولي الجبلاية

#

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

المصريون

خالد بيومى

شن المحلل والناقد الرياضي خالد بيومي، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة اتحاد الكرة، بسبب تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، عن عدد الجماهير.

وكتب «بيومي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «15 مشجع الفنكوش بتاع الاتحاد .. الكورة للجماهير».

يذكر أن عامر حسين، أعلن أمس، السبت، أن عدد الجماهير سيكون 15 مشجعًا، لكل فريق خلال المباريات القادمة في الدوري العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري ونهضة بركان
» حقيقة اقتراب ظهور الشمس من مغربها
» «الشناوي»: لم أقصد إهانة رئيس الزمالك
» «البيئة»: لا يوجد ثعابين سوى «الأرقم» و«أبو السيور» و«الدفان»
» حركة تنقلات في وزارة الداخلية خلال ساعات
» تحقيقات موسعة حول مقتل أسقف كبير في ظروف غامضة
» بالصور.. تغيير اسم نجوم المستقبل وشعاره
» «علي جمعة» لمتصلة: «بلغي عن زوجك البوليس»
» «بيومي»: اتحاد الكرة خدع الجماهير بـ«الفنكوش»
» ترحيل مني المذبوح لسجن النساء
» «أردوغان» يتصل بـ«عهد التميمي»

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)