» «علي جمعة» لمتصلة: «بلغي عن زوجك البوليس»

29 يوليه 2018 - 07:41 م

طالب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، امرأة على خلاف مع زوجها بإبلاغ وزارة الداخلية عنه.

وفي اتصال هاتفي، قالت امرأة تُدعى زينب، إن هناك خلاف حدث بينها وبين زوجها، ولديها فتاة تبلغ من العمر 15 عام وعقب توجهها للعمل، أخذ أبنتها وذهب لأهله وزوجها عرفيًا من شاب عمره 20 عام، وابنتها ترفضه تمامًا، متسائلة: "ما الحل؟".

وردًا علي المتصلة، عقب "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، مخاطبًا المتصلة: "بلغي عن زوجك البوليس".

فيما ردت المتصلة قائلة: "بلغت النيابة والبوليس ولم يتم القبض عليه أو فعل أي شئ، وجبت محامي مش عارفة اديلوا فلوس ولا إيه، أخذ مني أموال طائلة دون فائدة".

وطالب مفتي الديار المصرية السابق، المتصلة بترك رقم هاتفها لرفع الأمر لوزير الداخلية، معقبًا: "دي طفلة، وما أقدم عليه والدها ممنوع قانونًا".