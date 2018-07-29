حقيقة انتقال حمدي فتحي إلى الأهلي

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الاهلى

انبى

حمدي

فتحى

نفى نادي إنبي ما تردد مؤخرًا عن دخول مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات رسمية لضم حمدي فتحي لاعب وسط الفريق البترولي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف مصدر داخل نادي إنبي: "ما يحدث طوال الفترة الماضية مجرد أحاديث شفوية من جانب وكيل اللاعب وبعض مسئولي الأهلي، وضغط من خلال اللاعب فقط لا غير".

وتابع: "موقفنا واضح ومتمسكين باللاعب لكن إذا ما قدم الأهلي عرضًا رسميًا مغريًا من الممكن أن نتفاوض ويتم السماح برحيل اللاعب بشرط تعويضه من أحد لاعبي الأحمر".

وأوضح: "طريقة الأهلي غريبة للغاية، لم يحدث أن تواصل رئيس النادي محمود الخطيب مع رئيس إنبي، كما أنه لا يوجد وفود من إدارة الأحمر ستتواجد بالنادي البترولي للتفاوض اليوم مثلما تردد في وقت سابق، كل هذا الأمر لا أساس له من الصحة".

وواصل: "ما تردد عن طلب الزمالك الحصول على اللاعب غير صحيح الزمالك لديه وفرة كبيرة في هذا المركز، ولا دخل للأبيض ومسئوليه في الأمر نهائيًا".

كان عبدالناصر محمد مدير الكرة بإنبي قد كشف في وقت سابق إدعاء اللاعب الإصابة وغاب عن تدريب الأمس وتم تغريمه 50 ألف جنية، وإيقافه لأجل غير مسمى.


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