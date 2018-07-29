أبرز 10 تصريحات للسيسي في "اسأل الرئيس"

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب المنعقد حاليًا بجامعة القاهرة، إنه لم يكن هناك تآمر ضد نظام الرئيس السابق محمد مرسي في ثورة 30 يونيو 2013 وأنه تم استدعاء الجيش في يوليو لحماية الأمن القومي المصري.

وأشاد السيسي، بدور دول الخليج لمصر في أحداث 3 يوليو خاصة ما يتعلق بإمدادت البترول التي أرسلتها الدول العربية خلال ثورة 30 يوليو دون أي تكلفة مادية.

واشار السيسي، أن احتياطي مصر النقدي وصل الآن إلي  45 مليار دولار، وأن مصر ستكون في مكانة أخري في عام 2020، وعام 2020 سيشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز .

وشدد السيسي، أنه خلال العامين القادمين سيتم  الانتهاء من تنفيذ كل المدن الجديدة التي تم الإعلان عنها، وسيتم الانتهاء أيضًا من شبكة الطرق والمرحلة الأولي من العاصمة الإدارية.

وأكد السيسي، أنه لن يتم رفع أسعار تذاكر السكة الحديد إلا بعد الانتهاء من تطويرها بشكل يليق بالمصريين، وأنه ما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية كان بفضل الله وجهود المصريين.

وقال السيسي، إنه في 30 يونيو  2020 ستكون الدولة المصرية في موضع آخر وأن الأسعار ليست مؤشرًا علي تطور الدولة المصرية، وأن مؤشر الاستقرار الأمني  في مصر في تصاعد مستمر .

وأكد السيسي، أن مصر لن تتدخل في شئون أي دولة ولم تتآمر ضد أحد وندعم الجيش الليبي وإجراء انتخابات في أسرع وقت .

وقال السيسي، إن مصر  مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالدولة الفلسطينية ومع حدود  دولة فلسطينية واحدة علي حدود ما قبل عام 1967 .
وأكد السيسي، أن مصر تقف مع الأشقاء في فلسطين وهي تدعم وجود دولة لفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وأن مصر تحاول إتمام المصالحة الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس وأن موقف مصر واضح في قطاع غزة وهو التخفيف من المعاناة للشعب الفلسطيني
وقال السيسي، إنه يتوجه برسالة للرأي العام في إسرائيل وهي "عندنا فرصة عظيمة للاستقرار في المنطقة وعليهم أن يتعاونوا في  تحقيق السلام في المنطقة، وأكد السيسي أن مصر لا تستطيع فرض حل لا توافق عليه السلطة الفلسطينية وأن مصر داعمة لمواقف الشعب الفلسطيني ،وتعمل علي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
 



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